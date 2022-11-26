Андре Тан назвал антитренды верхней одежды на зиму: чем можно заменить

Известный украинский дизайнер с мировым именем Андре Тан поделился в своем инстаграмм-профиле с поклонниками ценными советами. Модельер привел примеры антитрендовой верхней одежды, от которой стоит избавиться от этой зимы и назвал актуальные вещи, которые сейчас на пике популярности.

Андре Тан уже давно верный советчик для многих украинских модниц, поэтому часто на своей странице в инстаграмме он делится fashion-советами, которые помогают девушкам стильно выглядеть.

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На этот раз знаменитость не только рассказала о трендовой верхней одежде на зиму, но и показала, от каких моделей стоит отказаться, поскольку они уже вышли из моды и могут легко испортить ваш образ.

Антитренды верхней одежды на зиму

Пуховик с ремнем и капюшоном

Пуховик с ременем и капюшоном при низких температурах бесполезен. А все из-за объема – он слишком плотно сидит по фигуре, поэтому у него нет воздушной прослойки (которая не дает вам замерзнуть). Андре Тан предлагает заменить его на длинное дутое пальто монохромного классического цвета: черного, белого, синего или серого.



Антитренды верхней одежды на зиму / Фото с Instagram

Пуховик с большим количеством меха

"Сейчас в моде главное – функционал, а мех как отделка никак не помогает в сохранении тепла (разве что на капюшоне). Альтернативой может стать дубленка с цветным мехом внутри. Или более классические вариации. Комбинируйте с обувью каблуки, грубыми ботинками или казаками", – отметил дизайнер.



Антитренды верхней одежды на зиму / Фото с Instagram

Большой цветочный принт

По словам дизайнера, цветочный принт в минусовую погоду вызывает у него диссонанс. Если монохромные образы кажутся слишком скучными и привычными, обратите внимание на верхнюю одежду с анималистическим принтом. Их можно сочетать как с базовыми вещами, так и с более экспериментальными и смелыми образами (кожаные брюки/юбки с контрастным рисунком).



Антитренды верхней одежды на зиму / Фото с Instagram

Укороченный пуховик с рукавом

"Предлагаю неактуальную длину рукава - заменить на длину макси. Чем длиннее будет ваша верхняя одежда в этом году, тем лучше. Это могут быть яркие шерстяные пальто или эффектные из экокожи, а также дутые удлиненные пуховики, которые спасут даже в самый сильный мороз", - заявил Андре Тан.



Антитренды верхней одежды на зиму / Фото с Instagram

Тонкие пуховики

Это действительно нужная и полезная вещь в холодное время года, но с одной оговоркой: если носить ее исключительно как промежуточный слой: под пальто, куртку, плащ или шубу. Если не любите удлиненную верхнюю одежду – присмотритесь к бомберу. В этом сезоне актуальны модели из нейлона, оверсайза, а также из экокожи и кожи.



Антитренды верхней одежды на зиму / Фото с Instagram