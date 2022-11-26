Андре Тан вже давно є вірним порадником для багатьох українських модниць, тож часто на своїй сторінці в інстаграмі він ділиться fashion-порадами, які допомагають дівчатам стильно виглядати.

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Цього разу знаменитість не лише розповів про трендовий верхній одяг на зиму, але й показав, від яких моделей варто відмовитися, оскільки вони вже вийшли з моди та можуть легко зіпсувати ваш образ.

Антитренди верхнього одягу на зиму

Пуховик з ременем і капюшоном

Пуховик з ременем та капюшоном при низьких температурах марний. А все через об'єм – він занадто щільно сидить по фігурі, тому у нього немає повітряного прошарку (який не дає вам замерзнути). Андре Тан пропонує замінити його на довге дуте пальто монохромних класичних кольорів: чорного, білого, синього чи сірого.



Антитренди верхнього одягу на зиму / Фото з Instagram

Пуховик з великою кількістю хутра

"Зараз в моді головне – функціонал, а хутро як обробка ніяк не допомагає в збереженні тепла (хіба що на каптурі). Альтернативою може стати дублянка з кольоровим хутром усередині. Або більш класичні варіації. Комбінуйте із взуттям підборах, грубими черевиками або козаками", – зазначив дизайнер.



Антитренди верхнього одягу на зиму / Фото з Instagram

Великий квітковий принт

За словами дизайнера, квітковий принт у мінусову погоду викликає у нього дисонанс. Якщо монохромні образи здаються вам надто нудними та звичними, зверніть увагу на верхній одяг з анімалістичним принтом. Їх можна поєднувати як з базовими речами, так і з більш експериментальними та сміливими образами (шкіряні штани/спідниці з контрастним малюнком).



Антитренди верхнього одягу на зиму / Фото з Instagram

Укорочений пуховик з рукавом

"Пропоную неактуальну довжину рукава – замінити на довжину максі. Чим довшим буде ваш верхній одяг цього року, тим краще. Це можуть бути яскраві шерстяні пальта або ефектні з екошкіри, а також дуті подовжені пуховики, які врятують навіть у найсильніший мороз", – заявив Андре Тан.



Антитренди верхнього одягу на зиму / Фото з Instagram

Тонкі пуховики

Це дійсно потрібна і корисна річ у холодну пору року, але з одним застереженням: якщо носити її виключно як проміжний шар: під пальто, куртку, плащ або шубу. Якщо не любите подовжений верхній одяг – придивіться до бомбера. Цього сезону актуальні моделі з нейлону, оверсайз, а також з екошкіри та шкіри.



Антитренди верхнього одягу на зиму / Фото з Instagram