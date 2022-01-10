Известный дизайнер имеет немалую популярность в инстаграме. За советами к модельеру обращаются сотни украинских звезд. Андре Тан рассказал, что он получил множество сообщений от подписчиков, которые просят дизайнера посоветовать на зиму другие головные уборы, кроме шапки.

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Модельер принял вызов и, как всегда, опубликовал на своей странице не только заметку с советами, но и привел яркие примеры в фотографиях.

Чем можно заменить шапку зимой

Капор

Андре Тан говорит, что с капором можно сочетать любую верхнюю одежду. Особое внимание стоит обратить на сочетание капора и пуховика-одеяла. Если вы переживаете о прическе, то выбирайте мягкий капор, который не будет плотно прилегать к волосам.

Андре Тан назвал интересные головные уборы на зиму / Фото из инстаграма

Балаклава

"Немало людей путает балаклаву с капором, но это разные модели. Балаклаву лучше носить с гладкими волосами из-за того, что она плотно прилегает к голове. Советую сочетать с объемной шубой из искусственного меха", – написал дизайнер.

Андре Тан назвал интересные головные уборы на зиму / Фото из инстаграма

Косынка

По словам Андре Тана, косынки из хлопка, меха и даже кожи этой зимой очень популярны. Прекрасно смотрятся с любым овалом лица. Сочетайте косынку с приталенным пальто, шубой, жакетом, платьем или даже с джинсами и грубыми ботинками.

Андре Тан назвал интересные головные уборы на зиму / Фото из инстаграма

Панама

"Чтобы сделать аксессуар универсальным, советую остановиться на спокойных оттенках и кастомизировать панаму в зависимости от повода: значки, модные цепочки и даже платки. Их можно одевать как первый слой, что особенно актуально в холода", – заявил модельер.

Андре Тан назвал интересные головные уборы на зиму / Фото из инстаграма

Чепец

Актриса Эмма Коррин вышла в 2021 году на красную дорожку в чепце от Miu Miu бледно-лимонного цвета. После этого популярность головного убора резко возросла. Дизайнер советует сочетать чепец с пальто размера оверсайз, лаконичным платьем в длине миди или даже юбкой с пайетками. Среди обуви к Чепцу подойдут ботильоны на устойчивом каблуке или обувь на низком каблуке не выше 3-5 сантиметров kitten heels.

Андре Тан назвал интересные головные уборы на зиму / Фото из инстаграма