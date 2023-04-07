Готовые весенние образы от Андре Тана: интересная подборка, которая вам понравится

Fashion-эксперт и известный украинский дизайнер Андре Тан любит рассказывать своим поклонникам о тенденциях сезона и давать интересные советы. На своей странице в инстаграмме модедьер выделил несколько интересных образов весной, которые сможет примерить каждая девушка.

Андре Тан часто делится со своими подписчиками модными советами. Для тех, кто хочет одеваться согласно последним трендам, дизайнер постоянно готовит новые публикации и рассказывает, какая именно одежда, обувь и аксессуары сейчас актуальны.

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Диайнер также сделал уже готовую подборку образов к весне. Он выделил несколько главных тенденций, на которые нужно обратить внимание – это вышиванка, цветочное платье, яркий образ и кэжуал на каждый день.

Вышиванка

"Только не говорите, что у вас нет в гардеробе ничего с украинскими мотивами. А если и есть, то вам такая нужна. В ней вы точно не останетесь незамеченными. А для наших красавиц за рубежом, это очень крутой вариант подчеркнуть и показать нашу культуру ", – написал Андре Тан.

Он отметил, что платье уже само по себе полно, поэтому нужно только подобрать обувь и сумочку. Дизайнер рекомендует обратить внимание на белые кеды, ботильоны или босоножки на небольшой платформе, которые идеально подойдут для выхода на какое-то событие.



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Цветочное платье

Цветочные принты – тренд этого сезона, так что легкость и цветущесть в платье с таким принтом вам точно обеспечена. Декольте подчеркнет все прелести, а завязочки на плечах придадут игривости. Такое платье столь завершено смотрите, что даже не нужны дополнительные элементы в образе.

Дизайнер только советует надеть какой-то минималистичный кулон, серьги и браслет из одного комплекта, чтобы гармонизировать все, и обуви — легкие босоножки на плоском ходу или каблуки в пастельных цветах.



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Яркий образ

"Весной жить хочется, не правда ли? Так что мы достаем более яркие вещи! Идеальный вариант яркого образа – красный костюм, который уже выглядит завершен, поэтому не нужно думать с чем что сочетать. Из аксессуаров рекомендую дополнить образ очками; круто смотрятся очки с трендовыми цепочками. А по обуви выбор велик: лоферы-чанки, босоножки на грубом и тонком каблуке, ботильоны, кеды", – отметил Андре Тан.



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Кежуал на каждый день

Джинсы с рубашкой/ футболкой (как белой, так и яркой) – это простой и стильный образ, который займет у вас минимум времени и усилий. Это must-have аутфит на любой случай. Впрочем, образ особым делают детали: флаг на кармане джинс, подвернутые рукава, мягкая ткань. Дополнить образ можно цепочкой на шею и массивными серьгами. Если вы одели футболку, то завершите образ банданой или бейсболкой.