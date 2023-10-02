Показ новой коллекции состоялся в знаменитом замке La Maison de l'Amérique Latine в центре Парижа, на бульваре Сен-Жермен, где в свое время проходили показы коллекций Valentino, Yves Saint Laurent, Dior и других ключевых модных брендов, пишет 24 Канал.

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На подиум в этот вечер вышли всемирно известные украинские супермодели – Алина Байкова, Ирина Кравченко и Эвелина Мамбетова.

RDNT – бренд дизайнера Андре Тана, которой относят к категории "streetwear" и "устойчивой моды" (sustainable fashion). Вещи RDNT постоянно попадают в поле зрения зарубежных СМИ (Forbes USA, New York Weekly, Elle, Vogue и многие другие).

Новая коллекция "Birth of the Universe", представленная на Неделе моды в Париже, посвящена процессам возникновения новой жизни на Земле, эволюции и обновления – и той невероятной энергии, которая движет эти процессы.

Birth of the Universe пропагандирует стиль, в котором сочетаются исключительная функциональность и удобство, а минималистические и футуристические дизайны помогают носителям лучше выразить самих себя. Использование эко-материалов, таких как органический хлопок и переработанный полиэстер, способствовало не только визуально впечатляющим дизайнам коллекции, но и заново подняло среди гостей показа RDNT вопросы эко-сознания и "этической моды", которые очень актуальны в мировой fashion-индустрии.

Мир претерпевает значительные изменения. Глобальное потепление, стихийные бедствия, пандемии, экономические кризисы и разрушительные войны оказывают влияние на всех нас и заставляют искать ответы на сложные вопросы. Вместе с RDNT я приглашаю всех воспринять эти изменения, преодолевать все испытания судьбы и препятствия,

– сказал Андре Тан.

В конце показа Андре Тан вышел на подиум вместе с моделью Алиной Байковой. Вместе они вынесли украинский флаг. Украинская модель из Кропивницкого, которая живет и работает много лет в США, презентовала на себе длинное белоснежное платье от бренда с глубоким разрезом на ноге выше бедра и разрезом на обнажающем грудь платье.



Андре Тан представил в Париже коллекцию одежды / Фото пресс-службы



Андре Тан представил в Париже коллекцию одежды / Фото пресс-службы

Ирина Кравченко дефилировала в длинном черном платье с разрезами и капюшоном, а Эвелина Мамбетова представила на себе черный жакет и необычные брюки.



Андре Тан представил в Париже коллекцию одежды / Фото пресс-службы



Андре Тан представил в Париже коллекцию одежды / Фото пресс-службы



Андре Тан представил в Париже коллекцию одежды / Фото пресс-службы



Андре Тан представил в Париже коллекцию одежды / Фото пресс-службы



Андре Тан представил в Париже коллекцию одежды / Фото пресс-службы