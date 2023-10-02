Редакция Fashion 24 собрала несколько стильных образов инфлюэнсеров, которыми вы можете вдохновиться для создания аутфитов.

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Черный

Этот цвет всегда доминирующий, независимо от года или сезона. Это основа основ среди базовых цветов, поэтому черный идеально подходит к джинсам.

Серый

Осенью наряды в сером оттенке можно найти немало. Надевайте свитер, кардиган, жакет или пальто, а также можете сочетать образ с трендовой металлизированной обувью.

Коричневый

Шоколадные оттенки прекрасно стилизуются в осенних образах, поэтому смело добавляйте в джинсы что-нибудь в этом цвете: тренч, сапоги, сумку или очки с коричневой оправой.

Голубой

Нежный голубой оттенок с джинсами того же цвета создадут очень красивый аутфит. Впрочем, до голубого вы можете выбирать темно-синие джинсы, черные или даже белые. Выбирайте в этом сезоне рубашку или свитер в голубом оттенке.

Белый

Это еще один классический цвет, который прекрасно сочетается с джинсами. Надевайте белые гольфы, пальто и куртки и дополняйте этот ансамбль белыми кроссовками.