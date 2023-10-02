Редакція Fashion 24 зібрала кілька стильних образів інфлюенсерів, якими ви можете надихнутися задля створення своїх аутфітів.

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Чорний

Цей колір завжди є домінуючим, незалежно від року чи сезону. Це основа основ серед базових кольорів, тож чорний ідеально пасує до джинсів.

Сірий

Восени вбрання у сірому відтінку можна знайти чимало. Одягайте светр, кардиган, жакет чи пальто, а також можете поєднувати образ з трендовим металізованим взуттям.

Коричневий

Шоколадні відтінки чудово стилізуються в осінніх образах, тож сміливо додавайте до джинсів будь-що в цьому кольорі: тренч, чоботи, сумку чи окуляри з коричневою оправою.

Блакитний

Ніжний блакитний відтінок з джинсами того ж кольору створять дуже красивий аутфіт. Втім до блакитного ви можете обирати темно-сині джинси, чорні чи навіть білі. Обирайте цього сезону сорочку чи светр в блакитному відтінку.

Білий

Ц еще один класичний колір, який чудово поєднується з джинсами. Одягайте білі гольфи, пальта та куртки та доповнюйте цей ансамбль білими кросівками.