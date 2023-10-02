У новому сезоні в моді будуть мікрошорти, серед одягу пануватимуть тонкі та невагомі фактури, зберігатиметься тренд на прозорість, бахрому та відродиться мода на лаймовий відтінок.
Читайте також Вбрання на осінь у стилі Old Money: що треба додати до свого гардероба
Короткі шорти
Навесні на заміну мініспідницям прийдуть мінішорти. Готуйтеся, що в новому сезоні відкритих ніг стане ще більше.
Вбрання з Тижня моди в Мілані / Фото Vogue
Невагомі тканини
Робіть навесні ставку на невагомі та тонкі тканини, до прикладу органзу чи шифон. Prada запропонували серію суконь в пастельних кольорах з шифону.
Вбрання з Тижня моди в Мілані / Фото Vogue
Лаймовий колір
Восени першість серед кольорів займає червоний колір, втім весною всі бренди одноголосно зізналися у коханні лаймовому кольору.
Вбрання з Тижня моди в Мілані / Фото Vogue
Павутинка
У колекціях весна-літо 2024 міланські бренди знайшли винахідливі способи, щоб їх вироби виглядали цікавіше. Тепер у новому сезоні з’явиться ще більше речей, які нагадують павутиння.
Вбрання з Тижня моди в Мілані / Фото Vogue
Широка бахрома
У сезоні весна-літо 2024 бахрома набула нового та сучасного прочитання. Замість тонких ниток дизайнери запропонували широкі бандажні смужки. BottegaVeneta навіть представили майстерно виготовлені образи з різнокольорових шматочків шкіри.
Вбрання з Тижня моди в Мілані / Фото Vogue