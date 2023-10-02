Показ нової колекції відбувся у знаменитому замку La Maison de l'Amérique Latine центрі Парижа, на бульварі Сен-Жермен, де свого часу проходили покази колекцій Valentino, Yves Saint Laurent, Dior та інших ключових модних брендів, пише 24 Канал.

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На подіум цього вечора вийшли всесвітньо відомі українські супермоделі – Аліна Байкова, Ірина Кравченко та Евеліна Мамбетова.

RDNT – це бренд дизайнера Андре Тана, якій відносять до категорії "streetwear" та "стійкої моди" (sustainable fashion). Речі RDNT постійно потрапляють в поле зору закордонних ЗМІ (Forbes USA, New York Weekly, Elle, Vogue та багатьох інших).

Нова колекція "Birth of the Universe", презентована на Тижні моди в Парижі присвячена процесам виникнення нового життя на Землі, еволюції та оновлення – і тій неймовірній енергії, яка рухає ці процеси.

"Birth of the Universe" пропагує стиль, в якому поєднуються виняткова функціональність та зручність, а мінімалістичні та футуристичні дизайни допомагають носіям краще висловити самих себе. Використання еко-матеріалів, таких як органічна бавовна та перероблений поліестер, посприяло не лише візуально вражаючим дизайнам колекції, але і наново підняло серед гостів показу RDNT питання еко-свідомості та "етичної моди", які наразі є дуже актуальними у світовій fashion-індустрії.

Світ зазнає значних змін. Глобальне потепління, стихійні лиха, пандемії, економічні кризи та руйнівні війни впливають на всіх нас і змушують шукати відповіді на складні питання. Разом з RDNT я запрошую всіх сприйняти ці зміни, долати всі випробування долі та перешкоди,

– сказав Андре Тан.

Наприкінці показу Андре Тан вийшов на подіум разом з моделлю Аліною Байковою. Разом вони винесли український прапор. Українська модель з Кропивницького, яка живе та працює багато років в США презентувала на собі довгу білосніжну сукню від бренду з глибоким розрізом на нозі вище стегна та розрізом на сукні, яка оголювала груди.



Андре Тан представив у Парижі колекцію одягу / Фото пресслужби



Андре Тан представив у Парижі колекцію одягу / Фото пресслужби

Ірина Кравченко дефілювала у довгій чорній сукні з розрізами та капюшоном, а Евеліна Мамбетова презентувала на собі чорний жакет та незвичні штани.



Андре Тан представив у Парижі колекцію одягу / Фото пресслужби



Андре Тан представив у Парижі колекцію одягу / Фото пресслужби



Андре Тан представив у Парижі колекцію одягу / Фото пресслужби



Андре Тан представив у Парижі колекцію одягу / Фото пресслужби



Андре Тан представив у Парижі колекцію одягу / Фото пресслужби