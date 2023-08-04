Андре Тан в своем личном профиле часто рассказывает о модных тенденциях, но вместе с тем рассказывает об антитрендах.

Обратите внимание 3 вещи, которые уже никто не одевает: главные антитренды лета

Часто мы боимся выбрасывать из шкафа лишнее, ведь кажется, что нам все нужно, однако необходимо совершить ревизию гардероба, поскольку некоторые вещи уже давно вышли из трендов и их надо избегать.

Андре Тан просит не добавлять себе этимы вещами несколько лишних лет, ведь есть столько замечательных альтернатив.

Трикотажные кофточки

Выбрасывайте футболки в греческих мотивах и синтетические футболки с перчатками. Они совершенно не модны.



Андре Тан назвал антитренды лета / Фото с Instagram

Блузочки

"Лягушка, летучие мышки, розочки – все это на помойку. На замену этом приобретите себе несколько классических рубашек", – отметил Андре Тан.



Андре Тан назвал антитренды лета / Фото с Instagram

Пришитые баски-юбки

"Юбка-карандаш с баской, еще и под плотные колготки. Девушки, срочно это убираем и выбираем легкие свободные юбки из натуральных и приятных к телу тканей", – отметил Андре Тан.



Андре Тан назвал антитренды лета / Фото с Instagram

Джинсы обжатые

Многие девушки до сих пор носят такие джинсы. Но ни в коем случае не выбирайте джинсы с потертостями и разрезами на коленях. Прямые джинсы гораздо удобнее и актуальнее.



Андре Тан назвал антитренды лета / Фото с Instagram

Футболки с крикливыми рисунками

"Избавьтесь от футболок с котами, львами, коронами. Оставьте эту одежду для дома, если так их любите. Выбирайте только базовые футболки, элегантные принты или маленькие рисунки", – добавил дизайнер.



Андре Тан назвал антитренды лета / Фото с Instagram