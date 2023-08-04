Андре Тан у своєму особистому профілі часто розповідає про модні тенденції, але разом із тим розповідає про антитренди.

Зверніть увагу 3 речі, які вже ніхто не одягає: головні антитренди літа

Часто ми боїмося викидати з шафи зайве, адже здається, що нам все потрібне, однак необхідно зробити ревізію гардероба, оскільки деякі речі вже давно вийшли з трендів і їх треба уникати.

Андре Тан просить не додавати собі цими речами кілька зайвих років, адже є стільки чудових альтернатив.

Трикотажні кофтинки

Викидайте футболки в грецьких мотивах та синтетичні футболки з рукавчиками. Вони абсолютно не є модними.



Андре Тан назвав антитренди літа / Фото з Instagram

Блузочки

"Жабо, летючі мишки, трояндочки – все це на смітник. На заміну цьому придбайте собі декілька класичних сорочок", – зазначив Андре Тан.



Андре Тан назвав антитренди літа / Фото з Instagram

Пришиті баски-спідниці

"Спідниця-олівець з баскою, ще й під щільні колготки. Дівчата, терміново це прибираємо і обираємо легкі вільні спідниці з натуральних і приємних до тіла тканин", – наголосив Андре Тан.



Андре Тан назвав антитренди літа / Фото з Instagram

Джинси обтислі

Багато дівчат ще досі носять такі джинси. Але в жодному випадку не обирайте джинси з потертостями та розрізами на колінах. Прямі джинси набагато зручніші та актуальніші.



Андре Тан назвав антитренди літа / Фото з Instagram

Футболки з крикливими малюнками

"Позбавтеся від футболок з котами, левами, коронами. Залиште цей одяг для дому, якщо так їх любите. Обирайте лише базові футболки, елегантні принти або маленькі малюнки", – додав дизайнер.



Андре Тан назвав антитренди літа / Фото з Instagram