Андре Тан антитрендовая обувь зимы, которая полностью испортит ваш образ

Известный украинский дизайнер с мировым именем Андре Тан постоянно делится со своими поклонниками модными секретами. На этот раз модельер рассказал об антитрендовой обуви на зиму, которая способна полностью испортить образ.

Андре Тан уже несколько лет является другом и верным советчиком для многих украинских модниц. Очень часто на своей странице в инстаграме он делится fashion-советами, которые помогают выглядеть стильно.

Интересно Девушка Канье Уэста – актриса Джулия Фокс копирует стиль Ким Кардашян: фотосравнение

Кроме правильных модных ориентиров, Андре Тан обращает внимание и наглядно показывает одежду, обувь и аксессуары, которые способны полностью испортить аутфит.

Как всегда, на примере фотографий Андре Тан показал, какую обувь стоит обязательно выбросить из своего гардероба.

Ботфорты-чулки из замши

Эта устаревшая модель сделает образ непрактичным и сильно удешевит его. Такие ботфорты совершенно не подходят к широким брюкам и многим видам юбок. Если же вы очень любите ботфорты, то выбирайте хотя бы с широким голенищем.



Антитрендовая обувь зимы / Фото из инстаграма Андре Тана

Сапоги до середины колена на низком ходу

"Настоящие убийцы стиля! К тому же они укорачивают ваш рост. Подбирая высокие модели сапог, обратите внимание на обувь с широким голенищем", – отмечает Андре Тан.



Антитрендовая обувь зимы / Фото из инстаграма Андре Тана

Любая зимняя обувь с лишним декором

По словам дизайнера, стразы, пайетки, ремни и другие украшения сделают вашу обувь непрактичной, поскольку очень сложно сочетать такую модель с другими элементами вашего гардероба (особенно если вы идете на работу, а не на вечеринку). Здесь также есть риск приведения обуви в негодность из-за погодных условий нашего региона. Андре Тан рассказывает, что такая инвестиция может оказаться крайне неудачной, ведь большинство моделей этого типа уже давно неактуальны.



Антитрендовая обувь зимы / Фото из инстаграма Андре Тана

Грубые ботинки с металлическими заклепками

"Грубые черные ботинки уже давно вошли в нашу повседневную жизнь, а для кого-то они вообще стали основой зимних луков. Здесь проблема именно в украшениях: они делают модель чрезмерно кричащей и непрактичной. Поэтому выбирайте высокие ботинки со шнуровкой без металлических заклепок и прочего декора. Это будет твердая основа вашего зимнего образа", – заявил дизайнер.



Антитрендовая обувь зимы / Фото из инстаграма Андре Тана