Александр Педан надел на День вышиванки рубашку, которую ему вышила мама: щемящее фото

Известный украинский ведущий Александр Педан отмечает День вышиванки сегодня в особом изделии. Знаменитость надел рубашку, которую для него вышила мама.

19 мая наша несгибаемая Украина празднует День вышиванки. Для украинцев национальная рубашка – особенная вещь. В нем – искренность народа и глубокая история, которую нужно распространять на весь мир. Эту идею поддерживает ведущий нового канала и общественный деятель Александр Педан.

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Я не сторонник того, что нужно каждый день ходить в вышитой рубашке. Но надеть ее на праздник – очень правильно! Еще раз показать всему миру, что у нас есть очень глубокие давние традиции, начиная с Киевской Руси. А также это возможность еще раз продемонстрировать захватчикам, что наша история гораздо длиннее и ценнее для Европы, чем их княжество московское, появившееся существенно позже,

– отмечает Педан.

Александр Педан призывает каждый день одеть вышиванку или одежду с украинской символикой. Если у вас рубашка с особым подтекстом, тем более.

"Это очень важный праздник. Особенно сейчас! Именно сейчас все понимают, насколько нужно уважать и уважать наши украинские традиции. Этот день для нас, как День независимости. Сугубо наш особенный праздник! . Это рубашка, вышитая моей мамой", – делится деталями ведущий.

Александр Педан опубликовал кадр в белой вышиванке на короткий рукав с голубой вышивкой.



Александр Педан в маминой вышиванке / Фото из пресс-службы

В коллекции телеведущего есть немало вышитых рубашек, среди которых самая сложная вышиванка белыми нитями по белой ткани, а также с красно-черными нитями.



Александр Педан в вышиванке / Фото из пресс-службы



Александр Педан в вышиванке / Фото из пресс-службы



Александр Педан в вышиванке / Фото из пресс-службы

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