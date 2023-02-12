Тренч не только очень практичный, но и стильный элемент в нашем образе. Он может дополнить образ с джинсами и кроссовками и с платьем и сапогами на каблуке.

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Тренчи – это база, которая будет актуальна в нашем гардеробе не один сезон. В 2023 году дизайнеры представили тренчи разных фасонов – с большими карманами карго, асимметричного кроя, из разных цветов и материалов.

Карманы карго

В моде теперь гиперобъемные силуэты и большое количество карманов. Бренд Sacai добавил к своему тренчу большие накладные карманы, так что можете присматриваться именно к такой верхней одежде.



Модные тренчи на весну 2023 / Фото из Караван

Классика

Если вы хотите приобрести классический тренч, то обратите внимание на цвет, который должен быть светло-бежевым. Крой и длина также не менее важны, чтобы тренч действительно относился к классике. Givenchy показал, что в новом сезоне тренч можно носить с высокими кожаными перчатками.



Модные тренчи на весну 2023 / Фото из Караван

Асимметрия

Весной асимметрия будет присутствовать на платьях и юбках, поэтому этот тренд затронул и тренчи. Такой прием придает вещам немного свежести.



Модные тренчи на весну 2023 / Фото из Караван

Деконструкция

Тренчи с деконструкцией достаточно интересны. Отсутствие определенных деталей, вырезы и вставки – это новое прочтение классического тренча. Undercover показал стильный вариант тренча с обнаженным плечом и разрезом на рукаве.



Модные тренчи на весну 2023 / Фото из Караван

Кожаный

Кожаные тренчи занимают значительное место в списке топовых трендов. Эффектно выглядят черные варианты, впрочем не менее эффектными являются тренчи в сдержанной цветовой гамме.



Модные тренчи на весну 2023 / Фото из Караван

Минимализм

Любители минимализма могут найти для себя идеальную вещь на весну. Минимум деталей, лаконичная пуговица и нейтральный цвет – главные показатели минималистического тренча.



Модные тренчи на весну 2023 / Фото из Караван

Белый

Если вам надоели тренчи в цвете беж, олива, охра или хаки – обратите внимание на белые тренчи, которые весной будут особенно популярны.



Модные тренчи на весну 2023 / Фото из Караван