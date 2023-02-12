Тренч не только очень практичный, но и стильный элемент в нашем образе. Он может дополнить образ с джинсами и кроссовками и с платьем и сапогами на каблуке.
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Тренчи – это база, которая будет актуальна в нашем гардеробе не один сезон. В 2023 году дизайнеры представили тренчи разных фасонов – с большими карманами карго, асимметричного кроя, из разных цветов и материалов.
Карманы карго
В моде теперь гиперобъемные силуэты и большое количество карманов. Бренд Sacai добавил к своему тренчу большие накладные карманы, так что можете присматриваться именно к такой верхней одежде.
Модные тренчи на весну 2023 / Фото из Караван
Классика
Если вы хотите приобрести классический тренч, то обратите внимание на цвет, который должен быть светло-бежевым. Крой и длина также не менее важны, чтобы тренч действительно относился к классике. Givenchy показал, что в новом сезоне тренч можно носить с высокими кожаными перчатками.
Модные тренчи на весну 2023 / Фото из Караван
Асимметрия
Весной асимметрия будет присутствовать на платьях и юбках, поэтому этот тренд затронул и тренчи. Такой прием придает вещам немного свежести.
Модные тренчи на весну 2023 / Фото из Караван
Деконструкция
Тренчи с деконструкцией достаточно интересны. Отсутствие определенных деталей, вырезы и вставки – это новое прочтение классического тренча. Undercover показал стильный вариант тренча с обнаженным плечом и разрезом на рукаве.
Модные тренчи на весну 2023 / Фото из Караван
Кожаный
Кожаные тренчи занимают значительное место в списке топовых трендов. Эффектно выглядят черные варианты, впрочем не менее эффектными являются тренчи в сдержанной цветовой гамме.
Модные тренчи на весну 2023 / Фото из Караван
Минимализм
Любители минимализма могут найти для себя идеальную вещь на весну. Минимум деталей, лаконичная пуговица и нейтральный цвет – главные показатели минималистического тренча.
Модные тренчи на весну 2023 / Фото из Караван
Белый
Если вам надоели тренчи в цвете беж, олива, охра или хаки – обратите внимание на белые тренчи, которые весной будут особенно популярны.
Модные тренчи на весну 2023 / Фото из Караван