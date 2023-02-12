Тренч не лише дуже практичний, але й стильний елемент в нашому образі. Він може доповнити образ із джинсами та кросівками та з сукнею і чоботами на підборах.

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Тренчі – це база, яка буде актуальною в нашому гардеробі не один сезон. У 2023 році дизайнери представили тренчі різних фасонів – з великими кишенями карго, асиметричного крою, з різних кольорів та матеріалів.

Кишені карго

У моді тепер гіпероб’ємні силуети та велика кількість кишень. Бренд Sacai додав до свого тренчу великі накладні кишені, тож можете придивлятися саме до такого верхнього одягу.



Модні тренчі на весну 2023 / Фото з Караван

Класика

Якщо ви хочете придбати класичний тренч, то зверніть увагу на колір, який має бути світло-бежевим. Крій та довжина також не менш важливі, аби тренч дійсно відносився до класики. Givenchy показав, що в новому сезоні тренч можна носити із високими шкіряними рукавицями.



Модні тренчі на весну 2023 / Фото з Караван

Асиметрія

Навесні асиметрія буде присутня на сукнях та спідницях, тож цей тренд торкнувся і тренчів. Такий прийом додає речам трохи свіжості.



Модні тренчі на весну 2023 / Фото з Караван

Деконструкція

Тренчі з деконструкцією досить цікаві. Відсутність певних деталей, вирізи та вставки – це нове прочитання класичного тренчу. Undercover показав стильний варіант тренчу з оголеним плечем та розрізом на рукаві.



Модні тренчі на весну 2023 / Фото з Караван

Шкіряний

Шкіряні тренчі посідають значне місце у списку топових трендів. Ефектно вигшлядають чорні варіанти, втім не менш ефектнішими є тренчі в стриманій кольоровій гамі.



Модні тренчі на весну 2023 / Фото з Караван

Мінімалізм

Любителі мінімалізму мають можливість знайти для себе ідеальну річ на весну. Мінімум деталей, лаконічні ґудзики та нейтральний колір – головні показники мінімалістичного тренчу.



Модні тренчі на весну 2023 / Фото з Караван

Білий

Якщо вам набридли тренчі в кольорі беж, олива, охра чи хакі – зверніть увагу на білі тренчі, які навесні будуть особливо популярними.



Модні тренчі на весну 2023 / Фото з Караван