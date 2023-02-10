Этой весной в тренде будут жакеты объемного кроя, кожаные, с изысканными завязками, модели с сексуальными вырезами, силуэтные и классические черные, которые не выйдут из моды.

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Oversize

Маскулинные жакеты снова остаются среди трендов. Выбирайте для нового сезона жакеты, словно снятые с мужского плеча.



Модный жакет на весну 2023 / Фото с Vogue

На завязках

Шнурки нашли новое прочтение в весенне-летнем сезоне и теперь будут присутствовать на жакетах. Присматривайтесь к блейзерам не на пуговицах, а на завязках.



Модный жакет на весну 2023 / Фото с Vogue

Кожаные

Не все любят кожаные жакеты, а некоторые вообще считают их пережитком, однако благодаря кожаному блейзеру можно составить немало стильных образов, поскольку это практичная и универсальная вещь в гардеробе.



Модный жакет на весну 2023 / Фото с Vogue

Вырезы

Вырезы на жакетах выглядят несколько необычными, однако такая интересная деталь делает их наоборот более интересными и добавляет определенную изюминку не только самому блейзеру, но и в целом.



Модный жакет на весну 2023 / Фото с Vogue

Черная классика

Классический черный блейзер должен быть в гардеробе каждой девушки. Такой жакет подойдет и для делового образа, и для вечеринки.



Модный жакет на весну 2023 / Фото с Vogue

Удлиненный силуэт

Узкие жакеты, подчеркивающие женскую талию – противоположность блейзерам маскулинного кроя, однако они так же популярны. Если вы приобретете такой жакет в новом сезоне, то точно не прогадаете.



Модный жакет на весну 2023 / Фото с Vogue