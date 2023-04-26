Какие свадебные платья будут в моде в 2023 году: лучшая подборка

Свадебная мода за последние годы значительно изменилась. Кроме классических венчальных силуэтов, дизайнеры предлагают невестам гораздо больше образов в разных стилях.

Для весенне-летнего сезона бренды сделали ставку на свадебные платья из деликатных материалов, эффектно очерчивающих фигуру, образы с объемными рукавами, платья с бантами разных размеров и платье с мерцанием.

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В центре внимания оказались штанные костюмы, платья с асимметричной линией декольте и цветочными аппликациями.

Банты

В этом году модные платья с уникальными деталями. Банты стали особым элементом декора, украшающего платья на талии или бретельках. Кроме того, банты даже довершают фату.



Трендовые свадебные платья на 2023 год / Фото с Vogue

Объемные рукава

Уже не первый год объемные рукава украшают свадебные платья. Еще принцесса Диана в 1981 году выбрала венчальный образ с пышными рукавами, словно изнутри наполненными воздухом. Этот тренд будет актуален и в этом сезоне.



Трендовые свадебные платья на 2023 год / Фото с Vogue

Нежные ткани

В моде этого сезона нежные платья из деликатных материалов, изысканный и элегантный вид. Это может быть классическое силуэтное платье с длинными руками или полупрозрачное платье из деликатной сетки.



Трендовые свадебные платья на 2023 год / Фото с Vogue



Трендовые свадебные платья на 2023 год / Фото с Vogue

Ассиметричные декольте

Асимметрия всегда добавляет интересные вещи даже самому простому образу. Бренды прибегли к асимметрии в линии декольте, обнажая плечо и ключицу.



Трендовые свадебные платья на 2023 год / Фото с Vogue

Цветочные аппликации

Классика свадебной моды – цветочтые мотивы на платьях. В этом сезоне они приобрели новое прочтение. Бренды переосмыслили флористические дизайны и предложили большие аппликации на свадебных платьях.



Трендовые свадебные платья на 2023 год / Фото с Vogue

Сияние

Мерцающие образы раньше использовались для вечерних выходов, а теперь этот тренд добрался до свадебных платьев.



Трендовые свадебные платья на 2023 год / Фото с Vogue

Штановые костюмы

С каждым годом все больше невест, которые отказываются от традиционных бальных платьев и делают ставку на практичные штанные костюмы. Женихи делают ставку на белые костюмы, которые можно одеть и после торжественной церемонии.



Трендовый свадебный костюм на 2023 год / Фото с Vogue