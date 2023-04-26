Для весняно-літнього сезону бренди зробили ставку на весільні сукні з делікатних матерілів, які ефектно окреслюють фігуру, образи з об’ємними рукавами, сукні з бантами різних розмірів та плаття з мерехтінням.

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У центрі уваги опинилися штанні костюми, сукні з асиметричною лінією декольте та з квітчастими аплікаціями.

Банти

Цього року в моді сукні з унікальними деталями. Банти стали особливим елементом декору, який прикрашає сукні на талії чи шлейках. Окрім того, банти навіть довершують фату.



Трендові весільні сукні на 2023 рік / Фото з Vogue

Об’ємні рукави

Вже не перший рік об’ємні рукави прикрашають весільні сукні. Ще принцеса Діана в 1981 році вибрала вінчальний образ з пишними рукавами, ніби зсередини наповненими повітрям. Цей тренд буде актуальним і в цьому сезоні.



Трендові весільні сукні на 2023 рік / Фото з Vogue

Делікатні тканини

У моді цього сезону ніжні сукні з делікатних матеріалів, які мають вишуканий та елегантний вигляд. Це може бути класична силуетна сукня з довгими рукаами або ж напівпрозора сукня з делікатної сітки.



Трендові весільні сукні на 2023 рік / Фото з Vogue



Трендові весільні сукні на 2023 рік / Фото з Vogue

Асиметричні декольте

Асиметрія завжди додає цікавинки навіть найпростішому образу. Бренди вдалися до асиметрії в лінії декольте, оголюючи плече та ключицю.



Трендові весільні сукні на 2023 рік / Фото з Vogue

Квітчасті аплікації

Класика весільної моди – квітчасті мотиви на сукнях. У цьому сезоні вони набули нового прочитання. Бренди переосмислили флористичні дизайни й запропонували великі аплікації на весільних сукнях.



Трендові весільні сукні на 2023 рік / Фото з Vogue

Сяяння

Мерехтливі образи раніше використовували для вечірніх виходів, а тепер цей тренд дістався до весільних суконь.



Трендові весільні сукні на 2023 рік / Фото з Vogue

Штанні костюми

З кожним роком все більшає наречених, які відмовляються від традиційних бальних суконь та роблять ставку на практичні штанні костюми. Наречені роблять ставку на білі костюми, які можна одягнути і після урочистої церемонії.



Трендовий весільний костюм на 2023 рік / Фото з Vogue