Для весенне-летнего сезона бренды сделали ставку на свадебные платья из деликатных материалов, эффектно очерчивающих фигуру, образы с объемными рукавами, платья с бантами разных размеров и платье с мерцанием.
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В центре внимания оказались штанные костюмы, платья с асимметричной линией декольте и цветочными аппликациями.
Банты
В этом году модные платья с уникальными деталями. Банты стали особым элементом декора, украшающего платья на талии или бретельках. Кроме того, банты даже довершают фату.
Трендовые свадебные платья на 2023 год / Фото с Vogue
Объемные рукава
Уже не первый год объемные рукава украшают свадебные платья. Еще принцесса Диана в 1981 году выбрала венчальный образ с пышными рукавами, словно изнутри наполненными воздухом. Этот тренд будет актуален и в этом сезоне.
Трендовые свадебные платья на 2023 год / Фото с Vogue
Нежные ткани
В моде этого сезона нежные платья из деликатных материалов, изысканный и элегантный вид. Это может быть классическое силуэтное платье с длинными руками или полупрозрачное платье из деликатной сетки.
Трендовые свадебные платья на 2023 год / Фото с Vogue
Трендовые свадебные платья на 2023 год / Фото с Vogue
Ассиметричные декольте
Асимметрия всегда добавляет интересные вещи даже самому простому образу. Бренды прибегли к асимметрии в линии декольте, обнажая плечо и ключицу.
Трендовые свадебные платья на 2023 год / Фото с Vogue
Цветочные аппликации
Классика свадебной моды – цветочтые мотивы на платьях. В этом сезоне они приобрели новое прочтение. Бренды переосмыслили флористические дизайны и предложили большие аппликации на свадебных платьях.
Трендовые свадебные платья на 2023 год / Фото с Vogue
Сияние
Мерцающие образы раньше использовались для вечерних выходов, а теперь этот тренд добрался до свадебных платьев.
Трендовые свадебные платья на 2023 год / Фото с Vogue
Штановые костюмы
С каждым годом все больше невест, которые отказываются от традиционных бальных платьев и делают ставку на практичные штанные костюмы. Женихи делают ставку на белые костюмы, которые можно одеть и после торжественной церемонии.
Трендовый свадебный костюм на 2023 год / Фото с Vogue