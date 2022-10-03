В центре внимания этого сезона колготки с разными принтами, плотные черные, классические капроновые и разноцветные, которые помогут создать яркий образ.

Читайте также Меган Фокс изменила цвет волос и одела платье от украинского бренда: роскошный выход

С принтом

Этой осенью в моде флористические и анималистические мотивы. Бренд Gucci представил колготки с флорой и фауной, а Tommy Hilfiger сделали ставку на логоманию, которая тоже остается достаточно актуальной.



Трендовые колготки на осень 2022 / Фото с Vogue



Трендовые колготки на осень 2022 / Фото с Vogue

Яркие

Яркие цвета и оттенки очень быстро покорили fashion-мир, поэтому появление ярких колготок было достаточно ожидаемым. Добавив в собственный образ цветовую модель колготок, можно получить монохромный образ.



Трендовые колготки на осень 2022 / Фото с Vogue



Трендовые колготки на осень 2022 / Фото с Vogue

Плотные

Черные колготки плотностью 100 den – отличный выбор для осенне-зимнего сезона. Именно с такими колготками можно носить платья и юбки и не бояться простудиться.



Трендовые колготки на осень 2022 / Фото с Vogue



Трендовые колготки на осень 2022 / Фото с Vogue

Классические

Не забывайте этой осенью о классических черных колготках. Они наиболее популярны среди всех, поскольку удачно сочетаются с любыми образами.



Трендовые колготки на осень 2022 / Фото с Vogue



Трендовые колготки на осень 2022 / Фото с Vogue