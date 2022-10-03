У центрі уваги цього сезону колготки з різноманітними принтами, щільні чорні, класичні капронові та різнокольорові, які допоможуть створити яскравий образ.

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З принтом

Цієї осені в моді флористичні та анімалістичні мотиви. Бренд Gucci представив колготки з флорою та фауною, а Tommy Hilfiger зробили ставку на логоманію, яка також залишається досить актуальною.



Трендові колготки на осінь 2022 / Фото з Vogue



Трендові колготки на осінь 2022 / Фото з Vogue

Яскраві

Яскраві кольори та відтінки дуже швидко підкорили fashion-світ, тому поява яскравих колготок була досить очікуваною. Додавши в свій образ кольорову модель колготок, можна отримати монохромний образ.



Трендові колготки на осінь 2022 / Фото з Vogue



Трендові колготки на осінь 2022 / Фото з Vogue

Щільні

Чорні колготки щільністю 100 den — чудовий вибір для осінньо-зимового сезону. Саме з такими колготками можна носити сукні та спідниці та не боятися застудитися.



Трендові колготки на осінь 2022 / Фото з Vogue



Трендові колготки на осінь 2022 / Фото з Vogue

Класичні

Не забувайте цієї осені про класичні чорні колготки. Вони є найпопулярнішими серед всіх, оскільки вдало поєднуються з будь-якими образами.



Трендові колготки на осінь 2022 / Фото з Vogue



Трендові колготки на осінь 2022 / Фото з Vogue