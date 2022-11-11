За модой сейчас можно следить не только благодаря Неделям моды, но и за выходами любимых fashion-блоггеров, пишет 24 канал. Проследив, что именно сейчас носят фешионисты, мы составили подборку вещей, которые сейчас являются самыми желательными среди модниц.

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Свитер в полоску

Это изделие не теряет своей популярности уже несколько сезонов. Выбирайте черные свитера в белую полоску, или белые свитера в черную полоску на холодное время года. Прекрасно смотрятся такие изделия на замочке или с горловиной.

Черное пальто

Пальто черного цвета – это не только хит сезона, но и классика, которая из года в год актуальна. Таким пальто вы удачно завершите образ с джинсами, брюками, юбкой или платьем. Под классическое черное пальто подходят кроссовки, сапоги на каблуке, ботинки или угги.

Крабик для волос

Аксессуар для волос с 90-х так полюбился модницам, что они довершают им свои прически уже несколько сезонов. Прически с крабиками для волос очень удобны. Ими легко можно собрать не только длинные, но и средней длины и даже короткие волосы.

Плюшевая сумка

Некоторые из нас уже начинают носить короткие шубки, поэтому плюшевая сумка к такой верхней одежде подходит идеально. Зимой отдавайте предпочтение плюшевым сумкам в базовых и природных оттенках: бежевом, коричневом, сером, хаки, черном, белом, кремовом. Они более органично вписываются в обыденные образы и не привлекают к себе слишком много внимания.

Дубленка

Дубленки уже не первый год держат ведущие позиции среди осенне-зимних нарядов. Вневременная дубленка-авиатор - настоящая находка на холодное время года, ведь с ней можно создать немало эффектных образов.

Короткие угги

В этом сезоне все мировые модницы влюбились в короткие угги, буквально просто не снимают их с ног. Они одевают их под жакеты, куртки, дубленки и шубки. У сети уже есть немало стильных образов, которыми вы можете вдохновиться, чтобы приобрести такую обувь на осень.