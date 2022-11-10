Даже в такое холодное время как ноябрь, все равно хочется добавить в свой гардероб новых принтов, цветов и силуэтов, пишет 24 канал. Осенняя капсула достаточно вариантна, поэтому из нее можно создать много интересных вещей.

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Fashion 24 рассказывает вам о топовых осенних позициях, которые никогда не выйдут из моды, поэтому вы можете одевать эти вещи в любое время. Эти базовые вещи совсем не теряют своей актуальности, а может и, наоборот, набирают популярность все больше, поскольку каждая девушка обязана иметь в своем гардеробе капсулу базовых вещей.

Тренч

Если в вашем гардеробе до сих пор нет тренча, то рекомендуем вам приобрести тренчкот бежевого цвета в стиле классического тренча Burberry.

Актуальные вещи на осень 2022
Актуальные вещи на осень 2022 / Фото с Instagram

Брючный костюм

Костюм, состоящий из штанов палаццо и жакета – не только стильная вещь, которая дополнит ваши образы, но и довольно универсальна. Под низ вы можете одевать не только лонгслив, но и водолазку или даже объемный свитер с горловиной, а для разнообразия миксовать жакет с другими брюками, а костюмные палаццо с яркими свитерами или кардиганами.

Актуальные вещи на осень 2022
Актуальные вещи на осень 2022 / Фото с Instagram

Жакет

Жакет в базовом гардеробе должен быть классического цвета – кремового, черного или коричневого оттенка. Такие жакеты легко сочетаются с другими элементами гардероба. Этой осенью на пике популярности твидовые жакеты, так что можете выбирать теплый фасон, который также не потеряет своей актуальности со временем.

Актуальные вещи на осень 2022
Актуальные вещи на осень 2022 / Фото с Instagram

Голубые джинсы

Джинсы голубого цвета – классика, которая никогда не выходит из моды. Этот цвет джинсов не имеет ни срока годности, ни времени года, в которое их можно носить. Они подходят каждой девушке и точно сочетаются с любой одеждой.

Актуальные вещи на осень 2022
Актуальные вещи на осень 2022 / Фото с Instagram

Белая рубашка

Белая рубашка – универсальный базовый предмет женского гардероба. Теперь он удачно сочетается не только с классическим нарядом, но и с вещами другого стиля – кэжуального или даже спортивного.

Актуальные вещи на осень 2022
Актуальные вещи на осень 2022 / Фото с Instagram