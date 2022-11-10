Вы не поверите, но в XIX веке свитер был придуман для похудения, пишет 24 канал . Врачи советовали людям заниматься в нем спортом и таким образом тратить свои заветные килограммы.

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В XX веке свитер вошел в широкое потребление. Теперь мы одеваем их в повседневной жизни на прогулки с друзьями, на работу или на праздничные события. Свитер стал не только теплым элементом гардероба, но и стильной вещью, которая может удачно разбавить наш образ.

На замочке

Свитер с замочком на горловине прекрасно дополнит ваш повседневный образ, состоящий из джинсов и сапог. Для выходного дня дополните такой свитер кожаными брюками и обувью на каблуке, дополнив стильным пальто.

В полоску

Свитер в полоску до сих пор остается горячей тенденцией к осени. Знаменитости выбирают эти изделия, дополняя сверху аутфит дубленкой, пуховиком или пальто.

С горловиной

Свитер с горловиной – универсальный предмет гардероба, который уместен в холодное время года. Выбирайте свитера в классических цветах, которые удачно дополнят ваши джинсы или модные брюки палаццо.

С принтом