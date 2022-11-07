Скандинавские фешионисты уже активно носят самые желанные свитера осени – от пушистых джемперов до моделей с массивной вязкой. Как выглядят самые желанные свитера в этом сезоне от девушек из Скандинавии – смотрите дальше.

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Пушистые

Скандинавская стилистка и основательница бренда Rotate этой осенью советует выбирать пушистые свитера из мохера или ангоры для повседневных выходов. Жанетт Мэдсен продемонстрировала серый свитер, который соединила со светло-серыми модными джинсами и туфлями на каблуке. Чтобы разбавить серый образ, модница не побоялась стилизовать его акцентной зеленой сумкой.

Полосатые

Свитер с горизонтальными полосками уже стал классикой городского гардероба. Свитер, который еще называют бретонкой, приобрел большую популярность еще в прошлом сезоне, но не собирается сдавать свои позиции. Такой свитер можно носить с классическими джинсами, кожаными брюками или эффектными палаццо.

С высоким горлом

Свитер с высоким горлом становится нам очень необходимым, когда на улице становится очень холодно. Тогда такая практичная и универсальная вещь с высоким воротником нам пригодится. Благодаря такому джемперу вам не придется думать о дополнительном шарфе или куртке, прикрывающей ваше горло.

Скандинавская streetstyle-звезда Перниль Тейсбек выбирает осенью черный свитер с высоким горлом, который можно совмещать с любым низом.

Логомания

Логомания снова вернулась на модные подиумы. В гардеробе инфлюэнсеров есть немало вещей с надписями брендов. Стритстайл-звезда Эмили Синдлев, известная своей любовью к ярким вещам, в этом сезоне приобрела свитер Miu Miu и носит его с балетками и брюками-карго.

Косы

Свитер с массивной вязкой – классика осеннего гардероба. Такие свитера не только согревают в холодное время, но и добавляют такого особенного осенне-зимнего уюта. Модница Аннабель Розенталь выбрала для себя удлиненный молочный свитер с косами, который она одела соло вместо платья в паре с высокими сапогами.