Навіть в таку холодну пору як листопад, все одно хочеться додати у свій гардероб нових принтів, кольорів та силуетів, пише 24 канал. Осіння капсула досить варіантивна, тож з неї можна створити багато цікавих речей.

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Fashion 24 розповідає вам про топові осінні позиції, які ніколи не вийдуть з моди, тож ви можете одягати ці речі будь-коли. Ці базові речі зовсім не втрачають своєї актуальності, а може й, навпаки, набирають популярності щоразу більшої, оскільки кожна дівчина зобов’язана мати у своєму гардеробі капсулу базових речей.

Тренч

Якщо у вашому гардеробі досі немає тренчу, то радимо вам придбати тренчкот бежевого кольору у стилі класичного тренча Burberry.



Актуальні речі на осінь 2022 / Фото з Instagram

Штанний костюм

Костюм, що складається зі штанів палаццо та жакета – не лише стильна річ, яка доповнить ваші образи, але й досить універсальна. Під низ ви можете одягати не лише лонгслів, але й водолазку чи навіть об’ємний светр з горловиною, а для різноманіття міксувати жакет з іншими штанами, а костюмні палаццо з яскравими светрами чи кардиганами.



Актуальні речі на осінь 2022 / Фото з Instagram

Жакет

Жакет у базовому гардеробі має бути класичних кольорів – кремового, чорного чи коричневого відтінку. Такі жакети легко поєднати з іншими елементами гардероба. Цієї осені на піку популярності твідові жакети, тож можете обирати теплий фасон, який також не втратить своєї актуальності з часом.



Актуальні речі на осінь 2022 / Фото з Instagram

Блакитні джинси

Джинси блакитного кольору – класика, яка ніколи не виходить з моди. Цей колір джинсів не має ні терміну придатності, ні пори року в яку їх можна носити. Вони підходять кожній дівчині та влучно поєднуються з будь-яким одягом.



Актуальні речі на осінь 2022 / Фото з Instagram

Біла сорочка

Білосніжна сорочка – універсальний базовий предмет жіночого гардероба. Тепер він вдало поєднується не лише з класичним вбранням, але й з речами іншого стилю – кежуального чи навіть спортивного.



Актуальні речі на осінь 2022 / Фото з Instagram