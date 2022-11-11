За модою зараз можна слідкувати не лише завдяки Тижням моди, але й за виходами улюблених fashion-блогерів, пише 24 канал. Прослідкувавши, що саме зараз носять фешіоністи, ми склали добірку речей, які наразі є найбажанішими серед модниць.

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Светр у смужку

Цей виріб не втрачає своєї популярності вже кілька сезонів. Обирайте чорні светри в білу смужку, або ж білі светри в чорну смужку на холодну пору року. Чудово виглядають такі вироби на замочку або з горловиною.

Чорне пальто

Пальто чорного кольору – це не лише хіт сезону, але й класика, яка з року в рік є актуальною. Таким пальтом ви вдало довершите образ з джинсами, штанами, спідницею чи платтям. Під класичне чорне пальто підходять кросівки, чоботи на підборах, черевики чи угги.

Крабик для волосся

Аксесуар для волосся з 90-х так полюбився модницям, що вони довершують ним свої зачіски вже кілька сезонів. Зачіски з крабиками для волосся дуже зручні. Ними легко можна зібрати не тільки довге, але й середньої довжини і навіть коротке волосся.

Плюшева сумка

Дехто з нас вже починає носити короткі шубки, тож плюшева сумка до такого верхнього одягу підходить ідеально.Взимку віддавайте перевагу плюшевим сумкам у базових та природних відтінках: бежевому, коричневому, сірому, хакі, чорному, білому, кремовому. Вони органічніше вписуються в повсякденні образи і не привертають до себе занадто багато уваги.

Дублянка

Дублянки вже не перший рік тримають провідні позиції серед осінньо-зимового вбрання. Позачасова дублянка-авіатор є справжньою знахідкою на холодну пору року, адже з нею можна створити чимало ефектних образів.

Короткі угги

Цього сезону всі світові модниці влюбилися в короткі угги, які буквально просто не знімають з ніг. Вони одягають їх під жакети, куртки, дублянки та шубки. В мережі вже є чимало стильних образів, якими ви можете надихнутися, щоб придбати таке взуття на осінь.