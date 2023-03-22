Мэри Джейн, слингбеки и сабо: лучшая обувь на весну, которая удлиняет ноги
Источник:Vogue
Носить каждый день высокие каблуки – не очень удобно, поэтому часто мы выбираем кроссовки и балетки, хоть иногда нам и хочется визуально удлинить ноги и вытянуть силуэт. Существует такая обувь, которая поможет справиться с этой задачей, не заставляя вас одевать высокие и неудобные платформы.
К обуви, которая удлиняет ноги относятся туфли-слингбеки, туфли с ремешком Мэри Джейн, или босоножки с минималистическим ремешком. Это обувь на удобном каблуке или платформе, которая не доставит вам дискомфорта.
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Туфли-слингбеки
Слингбеки на маленьком каблуке могут хорошо микшироваться с любым нарядом – с трикотажным платьем или повседневными джинсами. Они так же удобны, как и балетки, и добавляют несколько сантиментров роста.
Стильная обувь, которая удлиняет ноги / Фото с Vogue
Туфли Мэри Джейн
Такие туфли – модный тренд весны. Благодаря стойкому подбору средней высоты вы сможете легко проходить в них несколько часов, а также визуально создадите вытянутый силуэт.
Стильная обувь, которая удлиняет ноги / Фото с Vogue
Сабо
Деревянные сабо, отсылаемые в эстетику 1970-х годов, сочетают в себе практичность и комфорт. Выберите классические варианты, которые можно легко вписать в гардероб.
Стильная обувь, которая удлиняет ноги / Фото с Vogue
Лоферы на каблуке
Если вы любите классический стиль, то делайте ставку на лоферы на каблуке, который можно носить с брючными костюмами, платьями и юбками.
Стильная обувь, которая удлиняет ноги / Фото с Vogue
Балетки на каблуке
Балетки в 2023 году вернулись в моду! Отдавайте предпочтение моделям на небольшом каблуке, чтобы добавить себе рост без ущерба для ног.