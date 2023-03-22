К обуви, которая удлиняет ноги относятся туфли-слингбеки, туфли с ремешком Мэри Джейн, или босоножки с минималистическим ремешком. Это обувь на удобном каблуке или платформе, которая не доставит вам дискомфорта.

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Туфли-слингбеки

Слингбеки на маленьком каблуке могут хорошо микшироваться с любым нарядом – с трикотажным платьем или повседневными джинсами. Они так же удобны, как и балетки, и добавляют несколько сантиментров роста.



Стильная обувь, которая удлиняет ноги / Фото с Vogue

Туфли Мэри Джейн

Такие туфли – модный тренд весны. Благодаря стойкому подбору средней высоты вы сможете легко проходить в них несколько часов, а также визуально создадите вытянутый силуэт.



Стильная обувь, которая удлиняет ноги / Фото с Vogue

Сабо

Деревянные сабо, отсылаемые в эстетику 1970-х годов, сочетают в себе практичность и комфорт. Выберите классические варианты, которые можно легко вписать в гардероб.



Стильная обувь, которая удлиняет ноги / Фото с Vogue

Лоферы на каблуке

Если вы любите классический стиль, то делайте ставку на лоферы на каблуке, который можно носить с брючными костюмами, платьями и юбками.



Стильная обувь, которая удлиняет ноги / Фото с Vogue

Балетки на каблуке

Балетки в 2023 году вернулись в моду! Отдавайте предпочтение моделям на небольшом каблуке, чтобы добавить себе рост без ущерба для ног.



Стильная обувь, которая удлиняет ноги / Фото с Vogue