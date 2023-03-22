До взуття, яке подовжує ноги відносяться туфлі-слінгбеки, туфлі з ремінцем Мері Джейн, чи босоніжки з мінімалістичним ремінцем. Це взуття на зручних підборах чи платформі, яке не доставить вам дискомфорту.

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Туфлі-слінгбеки

Слінгбеки на маленьких підборах можуть добре міксуватися з будь-яким вбранням – з трикотажною сукнею чи повсякденними джинсами. Вони такі ж зручні, як і балетки, та додають кілька сантиментрів зросту.



Стильне взуття, яке подовжує ноги / Фото з Vogue

Туфлі Мері Джейн

Такі туфлі – модний тренд весни. Завдяки стійкому підбору середньої висоти, ви зможете легко проходити в них кілька годин, а також візуально створите витягнутий силует.



Стильне взуття, яке подовжує ноги / Фото з Vogue

Сабо

Дерев’яні сабо, що відсилаються до естетики 1970-х років, поєднують у собі практичність та комфорт. Обирайте класичні варіанти, які можна легко вписати у гардероб.



Стильне взуття, яке подовжує ноги / Фото з Vogue

Лофери на підборах

Якщо ви любите класичний стиль, то робіть ставку на лофери на підборах, які можна носити зі штанними костюмами, сукнями та спідницями.



Стильне взуття, яке подовжує ноги / Фото з Vogue

Балетки на підборах

Балетки у 2023 році повернулися в моду! Віддавайте перевагу моделям на невеликих підборах, щоб додати собі зросту без шкоди для ніг.



Стильне взуття, яке подовжує ноги / Фото з Vogue