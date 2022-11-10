5 вещей на осень, которые никогда не выйдут из моды

Ноябрь – переходной месяй, когда уже не погуляешь в тонкой кожанке, но и длинная шуба из овчины вряд ли подойдет. В последний месяц осени мы можем миксовать в своем образе легкие и более теплые вещи. Какие из них никогда не выйдут из моды – читайте дальше.

Даже в такое холодное время как ноябрь, все равно хочется добавить в свой гардероб новых принтов, цветов и силуэтов, пишет 24 канал. Осенняя капсула достаточно вариантна, поэтому из нее можно создать много интересных вещей.

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Fashion 24 рассказывает вам о топовых осенних позициях, которые никогда не выйдут из моды, поэтому вы можете одевать эти вещи в любое время. Эти базовые вещи совсем не теряют своей актуальности, а может и, наоборот, набирают популярность все больше, поскольку каждая девушка обязана иметь в своем гардеробе капсулу базовых вещей.

Тренч

Если в вашем гардеробе до сих пор нет тренча, то рекомендуем вам приобрести тренчкот бежевого цвета в стиле классического тренча Burberry.



Актуальные вещи на осень 2022 / Фото с Instagram

Брючный костюм

Костюм, состоящий из штанов палаццо и жакета – не только стильная вещь, которая дополнит ваши образы, но и довольно универсальна. Под низ вы можете одевать не только лонгслив, но и водолазку или даже объемный свитер с горловиной, а для разнообразия миксовать жакет с другими брюками, а костюмные палаццо с яркими свитерами или кардиганами.



Актуальные вещи на осень 2022 / Фото с Instagram

Жакет

Жакет в базовом гардеробе должен быть классического цвета – кремового, черного или коричневого оттенка. Такие жакеты легко сочетаются с другими элементами гардероба. Этой осенью на пике популярности твидовые жакеты, так что можете выбирать теплый фасон, который также не потеряет своей актуальности со временем.



Актуальные вещи на осень 2022 / Фото с Instagram

Голубые джинсы

Джинсы голубого цвета – классика, которая никогда не выходит из моды. Этот цвет джинсов не имеет ни срока годности, ни времени года, в которое их можно носить. Они подходят каждой девушке и точно сочетаются с любой одеждой.



Актуальные вещи на осень 2022 / Фото с Instagram

Белая рубашка

Белая рубашка – универсальный базовый предмет женского гардероба. Теперь он удачно сочетается не только с классическим нарядом, но и с вещами другого стиля – кэжуального или даже спортивного.



Актуальные вещи на осень 2022 / Фото с Instagram