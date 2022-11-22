С приходом холодных дней, всем нам важно позаботиться в первую очередь за комфортную одежду, пишет 24 канал. Инфлюэнсеры уже давно доказали, что стильно смотреться можно и зимой. Сейчас есть немало стильной верхней одежды, нарядов, обуви и аксессуаров, которые позволят выглядеть даже в минусовую температуру.

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Наши гардеробы зимой пополняются стильными вещами – дубленками, шубами, теплыми свитерами, уггами и шапками. Эта одежда стала не только базой на зимний период, но и главными трендами сезона, без которых нам не обойтись этой зимой.

Секрет стильного образа зимой состоит в том, что он состоит из вещей, которые точно есть в вашем гардеробе. Вам нужно только научиться умело миксовать этот наряд между собой, чтобы создать стильный и интересный образ.

Fashion 24 выделил 5 главных вещей, которые пригодятся вам этой зимой для теплой прогулки и комфорта.

Дубленка

Дубленка всегда была в тренде, но в этом сезоне она суперпопулярна. Знаменитости начали носить эту верхнюю одежду еще осенью, а зимой нам без дубленки-авиатора точно не обойтись. Магазины имеют в своем ассортименте огромный выбор фасонов и моделей, так что выбрать вам будет из чего. С этой вневременной верхней одеждой вы можете создать множество интересных аутфитов.

Шуба

Шуба – красивый элемент гардероба на зиму, который поможет разнообразить ваши выходы. Кроме того, шуба прекрасно сочетается с классическим нарядом и сапогами на каблуке. Вы можете найти большой выбор шуб на зиму в самых разных фасонах и цветах.

Если хотите добавить к своему образу достопримечательности – выбирайте яркие шубы, если же вам нравится классика – делайте ставку на коричневый или молочный цвет.

Теплый свитер

Теплый свитер – must have на зимний сезон в вашем гардеробе. Купите несколько базовых и ярких свитеров, которыми сможете разбавлять свои аутфиты. С помощью теплого свитера вы создадите интересные образы не только с базовыми джинсами, но и с брюками палаццо или даже юбкой.

Угги

В этом году все мировые инфлюэнсеры просто влюблены в короткие коричневые угги. В сети уже немало стильных образов, которыми вы можете вдохновляться для создания собственных аутфитов. Короткие угги идеально подходят к дубленкам, шубам и пуховикам. Они удачно сочетаются с лосинами и джинсами.

Шапка

Зимой невозможно обойтись без головного убора, особенно без шапки. Поэтому советуем вам приобрести один из главных элементов гардероба на холодное время, которым вы будете дополнять свои образы. Кроме защиты от снега и ветра, шапки еще являются интересным дополнением к нашим образам, помогая нам проявить индивидуальность.