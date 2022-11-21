И хотя анималистические принты не достаточно просты в стилизации, дизайнеры уверяют, что их следует сочетать с базовыми вещами, чтобы создать интересный аутфит.

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Бренд Dries Van Noten так захотел добавить анималистических принтов в новом сезоне, что представил моделей в образе с несколькими животными принтами. Бренд создал пальто и пуховики, юбки и брюки, блузы и свитера, сапоги и туфли в анималистических принтах.



Модный анималистический принт / Фото с Vogue

Roberto Cavalli показал, как эффектно выглядит сочетание черной кожи и анималистичного принта. Givenchy создали черный total look с длинным максипальтом в анималистичный принт.



Модный анималистический принт / Фото с Vogue



Модный анималистический принт / Фото с Vogue

Анималистический принт прекрасно смотрится и соло, впрочем лучше его рифмовать с базовыми вещами. Дополняйте вещи в животном принте классическими рубашками, базовой обувью или минималистическими аксессуарами, которые помогут создать нужный баланс.



Модный анималистический принт / Фото с Vogue



Модный анималистический принт / Фото с Vogue