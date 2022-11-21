Модельер Андре Тан любит делиться со своими подписчиками в личном блоге модными советами. Для тех, кто хочет одеваться согласно последним трендам сезона, дизайнер постоянно готовит новые сообщения, которые помогут модницам понять, какая именно одежда, обувь и аксессуары сейчас актуальны.

Читайте также 5 дорогих вещей, которые должна иметь в своем гардеробе каждая девушка

Андре Тан опубликовал новую подборку фотографий с актуальными примерами обуви, которые будут в моде зимой 2022/23 года.

Сапоги-трубы

От привычной модели обуви эти сапоги отличаются тем, что у них нет молнии с застежкой и ширина голенища равномерна по всей длине. Комбинируйте с классическим вечерним платьем и шубой или узкими брюками с кардиганом.



Трендовые сапоги на зиму 2022/23 / Фото с Instagram

Сапоги-чулки

"Это обратный тренд, напоминающий комбинацию чулок и ботинок, плотно прилегающих к ногам. Такая модель подойдет тем, кому хочется подчеркнуть стройные ноги. Комбинируйте с трикотажными платьями, мини-юбками, шортами", – отметил Андре Тан.



Трендовые сапоги на зиму 2022/23 / Фото с Instagram

Челси

Ботинки челси не сдают позиции несколько сезонов. Это короткая модель ботинок, как правило, с круглым носом. Дизайнер советует носить их с юбками, платьями, широкими брюками и скинными. Абсолютный хит сезона – челси с квадратным носком, как на показах Tod's, Ferragamo и Jil Sander.



Трендовые сапоги на зиму 2022/23 / Фото с Instagram

Жокейские сапоги

"Конная эстетика – хищник этого сезона. Трендсеттеры стилизуют аристократическую обувь с воздушными платьями, стеганными куртками и леггинсами, трикотажными костюмами или офисным дресс-кодом", – заявил Андре Тан.



Трендовые сапоги на зиму 2022/23 / Фото с Instagram

Сапоги на платформе

После громких туфель куклы Bratz от Versace в моду снова вернулась платформа. Дизайнеры экспериментируют не только с босоножками, но и сапогами.



Трендовые сапоги на зиму 2022/23 / Фото с Instagram