Для того чтобы ваш аутфит всегда выглядел уместно и стильно, вам нужно иметь несколько основных вещей из качественных материалов, даже если они будут стоить немного дороже, пишет 24 канал.
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Добавив эти вещи в свой гардероб, вы не только будете активно их применять к своим образам, но и всегда будете выглядеть опрятно и стильно.
- Классическая верхняя одежда
Теперь все чаще пальто одевают не только осенью, но и зимой. Бренды уже давно начали шить утепленные варианты, поэтому советуем обратить внимание на классическое двубортное пальто черного, коричневого или молочного цвета, которое будет удачно сочетаться с вашими зимними головными уборами, сумками и обувью.
Выбирайте пальто из качественного материала, ведь оно прослужит вам много лет, а дорогостоящий материал позволит вам всегда сохранять безупречный вид.
- Качественная обувь
Часто стилисты говорят, что обувь является очень важным элементом гардероба, и от него будет зависеть насколько стильний и опрятний ваш вид. Даже если вы будете трендово одеты, а обувь будет не очень удачно виглядеть, то ваш образ мгновенно будет испорчен.
Именно поэтому выбирайте на зиму классические черные сапоги из качественных материалов, которые прослужат вам не один сезон и будут удачно смотреться с пуховиком, дубленкой, шубой или пальто.
- Базовые джинсы
Согласитесь, джинсы с отжатыми коленями выглядят ужасающе. Именно поэтому в вашем гардеробе должны быть денимовые изделия из качественного материала, которые не будут терять свой вид через несколько раз стирки.
Приобрести действительно хорошие базовые джинсы можно в магазинах масс-маркета, впрочем отличные варианты вы найдете от самой популярной марки джинсов, которые носят все знаменитости Levi's.
- Сумка
Сумка – очень важный аксессуар в нашем образе. Пусть в вашем гардеробе будет одна, но качественная сумка, которую вы можете взять в офис, на свидание или прогулку с друзьями. Сумка всегда привлекает внимание, поэтому помните, что она должна быть хорошего качества из непрочного материала.
- Часы
Мода на часы не выйдет никогда, так что покупая дорогую брендовую вещь, вы можете быть уверены в том, что этот аксессуар прослужит вам очень долго. Часы – это стильный аксессуар, который дополняет образ, добавляет статус и выполняет главную функцию – отображает текущее время.