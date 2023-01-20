Редакторы издания Who What Wear сделали детальный анализ образов британок и парижанок и определили 5 самых популярных вещей, которые будут в моде в 2023 году.

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Атласная юбка

Юбка из атласа – классическая базовая модель, которая снова становится популярной. Весной и летом она будет волшебной палочкой для создания стильных и эффектных образов. В начале весны стилизуйте ее со свитерами и сапогами на каблуке, а летом довершайте майкой и мюлями.

Трикотаж

Вещи по трикотажу будут с нами не только в этом сезоне, но и в следующем. Надевайте свитер под любой низ, а для создания многослойности – не бойтесь примерить сверху жакет, желательно, если он будет маскулинного кроя.

Кожаная куртка-бомбер

Кожаные куртки размера оверсайз были популярны среди модниц предыдущие сезоны, и останутся актуальными весной, впрочем теперь можете присматриваться к кожаным курткам-бомберам, которые уже начинают носить скандинавские инфлюэнсеры.

Мешковатые джинсы

Широкие и даже иногда умышленно длинные джинсы будут занимать лидирующие события в новом сезоне. Они будут хорошо подходить к кроссовкам и туфлям на высоком каблуке.

Оверсайз

Вещи размера оверсайза настолько прижились в наших гардеробах, что мы уже и не представляем без них наших образов. В новом сезоне обращайте внимание на большие рубашки, которые будут дополнять наши лонгсливы, футболки и майки.