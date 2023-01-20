Редактори видання Who What Wear зробили детальний аналіз образів британок та парижанок, тож визначили 5 найпопулярніших речей, які будуть в моді у 2023 році.

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Атласна спідниця

Спідниця з атласу – класична базова модель, яка знову стає популярною. Навесні та влітку вона буде вашою чарівною паличкою для створення стильних та ефектних образів. На початку весни стилізуйте її зі светрами та чоботами на підборах, а влітку довершуйте майкою та мюлями.

Трикотаж

Речі з трикотажу будуть з нами не лише в цьому сезоні, але й наступному. Одягайте светр під будь-який низ, а задля створення багатошаровості – не бійтеся приміряти зверху жакет, бажано, якщо він буде маскулінного крою.

Шкіряна куртка-бомбер

Шкіряні куртки розміру оверсайз були популярними серед модниць попередні сезони, і залишаться актуальними навесні, втім тепер можете придивлятися до шкіряних курток-бомберів, які вже починають носити скандинавські інфлюенсери.

Мішкуваті джинси

Широкі та навіть подекуди зумисне задовгі джинси займатимуть лідируючі подизії в новому сезоні. Вони гарно пасуватимуть до кросівок та туфлів на високих підборах.

Оверсайз

Речі розміру оверсайз настільки прижилися в наших гардеробах, що ми вже й не уявляємо без них наших образів. У новому сезоні звертайте увагу на великі сорочки, які будуть доповнювати наші лонгсліви, майки та футболки.