Где купить свитер на весну: 5 лучших украинских брендов

24 февраля 2023, 15:44
Читати новину українською

И хотя мы все хотим выгулять как можно быстрее лонгсливы или жакеты с футболками, впрочем, начало весны все еще достаточно холодное, поэтому стоит иметь в своем гардеробе свитер. Какие изделия можно приобрести у украинских брендов – читайте дальше.

Свитер – отличный элемент гардероба для холодных и дождливых весенних дней, пишет 24 канал. Украинские бренды внимательно следят за трендами и представляют те изделия, которые сейчас популярны и актуальны.

Читайте также Самые популярные штаны сезона – карго: как мы будем их носить этой весной

Весной советуем вам обращать внимание на свитера с полосками, которые до сих пор остаются в тренде, свитера с вырезами на плечах или в зоне декольте, или однотонные классических цветов, которые станут отличным дополнением к вашему базовому гардеробу.

Кроме того, в новом сезоне в моде будут яркие цвета – красный, оранжевый, лиловый и лаймовый, так что можете смело делать ставку на цвет, который будет служить яркой изюминкой в вашем аутфите.

Свитера легко сочетаются с джинсами, брюками палаццо, брюками карго, лосинами или юбками.

Модный свитер – это неизменная вещь в нашем гардеробе в начале весны, так что Fashion 24 собрал подборку лучших изделий от украинских брендов. Эти свитера настолько стильны, что вы захотите их одевать каждый день.

Fashionista

Cher'17

Wool Happen

Coosh

O.taje

 

Автор: Юлія Турелик