Свитер – отличный элемент гардероба для холодных и дождливых весенних дней, пишет 24 канал. Украинские бренды внимательно следят за трендами и представляют те изделия, которые сейчас популярны и актуальны.

Читайте также Самые популярные штаны сезона – карго: как мы будем их носить этой весной

Весной советуем вам обращать внимание на свитера с полосками, которые до сих пор остаются в тренде, свитера с вырезами на плечах или в зоне декольте, или однотонные классических цветов, которые станут отличным дополнением к вашему базовому гардеробу.

Кроме того, в новом сезоне в моде будут яркие цвета – красный, оранжевый, лиловый и лаймовый, так что можете смело делать ставку на цвет, который будет служить яркой изюминкой в вашем аутфите.

Свитера легко сочетаются с джинсами, брюками палаццо, брюками карго, лосинами или юбками.

Модный свитер – это неизменная вещь в нашем гардеробе в начале весны, так что Fashion 24 собрал подборку лучших изделий от украинских брендов. Эти свитера настолько стильны, что вы захотите их одевать каждый день.

Fashionista

Cher'17

Wool Happen

Coosh

O.taje