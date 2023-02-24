Светр – чудовий елемент гардероба для холодних та дощових весняних днів, пише 24 канал. Українські бренди пильно слідкують за трендами та представляють ті вироби, які зараз популярні та актуальні.

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Навесні радимо вам звертати увагу на светри зі смужками, які ще досі залишаються в тренді, светри з вирізами на плечах чи в зоні декольте, або ж однотонні класичних кольорів, які стануть чудовим доповненням до вашого базового гардероба.

Окрім того, в новому сезоні в моді будуть яскраві кольори – червоний, помаранчевий, ліловий та лаймовий, тож можете сміливо робити ставку на колір, який слугуватиме яскравою родзинкою у вашому аутфіті.

Светри легко поєднуються з джинсами, штанами палаццо, штанами карго, лосинами чи спіднцицями.

Модний светр – це незмінна річ у нашому гардеробі на початку весни, тож Fashion 24 зібрав добірку найкращих виробів від українських брендів. Ці светри настільки стильні, що ви захочете їх одягати кожного дня.

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