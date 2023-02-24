Брюки карго начали возвращаться в моду еще летом. Их активно носила Ким Кардашян и все остальные мировые инфлюэнсеры и знаменитости. Эти штаны в своем гардеробе у Эльзы Госк, Эмили Ратажковски и сестры Хадид.

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Сочетать штаты карго можно с чем угодно. Эти брюки можно носить с корсетами, лонгсливами, байкерскими куртками, ботинками на массивной подошве или сапогами с острым носком на каблуке.

Их можно одевать так, чтобы полностью погрузиться в военную эстетику образа, или добавить нотки расслабленности и женственности благодаря классическим элементам гардероба.

От униформы британской армии конца 1930-х до современных коллекций брендов — штаны карго прошли долгий путь и претерпели некоторые изменения, так что каждая модница найдет для себя ту пару, которая лучше всего впишется в ее образы.

Брюки карго однозначно покорили модную индустрию, поэтому вы должны приобрести их для нового сезона. По данным платформы Stylight, несколько месяцев назад поисковые запросы этих штанов увеличились на 60%, поэтому у этих штанов есть все шансы задержаться с нами подольше.



Брюки карго – тренд весны 2023 / Фото с Elle



Брюки карго – тренд весны 2023 / Фото с Elle



Брюки карго – тренд весны 2023 / Фото с Elle



Брюки карго – тренд весны 2023 / Фото с Elle



Брюки карго – тренд весны 2023 / Фото с Elle



Брюки карго – тренд весны 2023 / Фото с Elle



Брюки карго – тренд весны 2023 / Фото с Elle



Брюки карго – тренд весны 2023 / Фото с Elle