Часто мода достаточно изменчива, а дизайнеры любят постоянно удивлять своими новыми творениями. Для нового сезона бренды не делали каких-либо исключений и не добавляли в свои коллекции наряды, которые стали бы для нас новинкой.

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Представленные вещи точно для нас знакомы, так что выглядеть трендово будет довольно легко, ведь многие вещи уже точно есть в нашем гардеробе.

Прозрачные ткани

Тренд на прозрачные ткани просто невозможно обойти. Шелк и шифон, органза, тонкий трикотаж и всевозможные "голые" ткани украсили коллекции дизайнеров на Неделе моды в Лондоне, так что прозрачные ткани будут популярны до конца года.



Трендовый наряд на осенне-зимний сезон / Фото с Vogue

Красный цвет

Дизайнеры все чаще стали использовать в своих коллекциях красные цвета, а после выступления Рианны на Супербоуле этот цвет имеет все шансы прижиться еще в весенне-летнем сезоне и мало перекочевать в осенне-зимний гардероб.



Трендовый наряд на осенне-зимний сезон / Фото с Vogue

Цветы

Казалось бы, что цветочный принт приживется в нашем наряде только на определенный период, впрочем, этот тренд уверенно переходит из одного сезона в другой. Розы, лилии, гвоздики и ромашки расцвели на платьях и пальто в коллекциях осень-зима 2023/2024.



Трендовый наряд на осенне-зимний сезон / Фото с Vogue

Офисный look

Строгие пальто и штаны не нашли свое место в осенне-зимнем периоде. Костюмы, рубашки и структурированные брюки – главные элементы гардероба для офиса.



Трендовый наряд на осенне-зимний сезон / Фото с Vogue

Драматические рукава

Объемные драматические рукава осенью 2023 года снова будут на пике популярности, об этом свидетельствуют коллекции брендов на лондонской Неделе моды.



Трендовый наряд на осенне-зимний сезон / Фото с Vogue