Если в осенне-зимний период наш наряд в основном состоит из нейтральной цветовой палитры, то уже в теплые дни нам больше хочется добавить праздничности нашим аутфитам. Мы выбираем белые платья, сумки сочных оттенков и яркую одежду.

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Цветную обувь мы реже применяем, впрочем советуем не обходить возможности добавить благодаря туфлям, сандалиям и мюлям немного яркости, которая так подходит к весенне-летним дням.

Отслеживая стильные образы инстаграмм-модниц, вы найдете в их выходах немало интересных вариантов, которые можете применить и к своим аутфитам. Сейчас преобладают 5 цветов среди обуви, на которую вам следует обратить внимание.

Белый

Раньше нам казалось, что белая обувь выглядит «дешево», впрочем, сейчас это мнение можно изменить, поскольку этот цвет имеет все шансы укорениться и стать второй базой среди обуви на теплый сезон.

Желтый

Если вы хотите одеть наряды черного цвета, то отсвежить его сможет обувь желтого цвета. Не бойтесь прибавить к ним даже сумку того же оттенка.

Серебро

Оттенок металлик присутствовал почти в каждой коллекции известных брендов, так что не стоит обходить серебристый цвет на обуви. Выбирайте на весну минималистичные балетки или туфли на каблуке.

Коричневый

Вам может показаться, что коричневый – второй черный, впрочем это далеко не так. Обувь шоколадного оттенка сочетайте со светлыми или черными вещами, чтобы создать классический образ.

Розовый

Розовый цвет обуви, словно снятые туфельки с куклы Барби – снова в моде. Если боитесь насыщенного оттенка, выбирайте легкий цвет нежно-розовой розы. Обувь такого оттенка примерила на себе модница Эмили Синдлев.