Якщо у осінньо-зимовий період наше вбрання здебільшого складається з нейтральної палітри кольорів, то вже в теплі дні нам більше хочеться додати святковості нашим аутфітам. Ми обираємо білі сукні, сумки соковитих відтінків та яскравий одяг.

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Кольорове взуття ми рідше застосовуємо, втім радимо не оминати можливості додати завдяки туфлями, сандалям та мюлям трохи яскравості, яка так пасує до весняно-літніх днів.

Відслідковуючи стильні образи інстаграм-модниць, ви знайдете в їхніх виходах чимало цікавих варіантів, які можете застосувати і до своїх аутфітів. Наразі переважають 5 кольорів серед взуття, на яке вам варто звернути увагу.

Білий

Раніше нам видавалося, що біле взуття виглядає «дешево», втім зараз цю думку можна змінити, оскільки цей колір має всі шанси закорінитися та стати другою базою серед взуття на теплий сезон.

Жовтий

Якщо ви хочете одягнути вбрання чорного кольору, то відсвіжити його зможе взуття жовтого кольору. Не бійтеся додати до них навіть сумку того ж відтінку.

Срібло

Відтінок металік був присутній майже в кожній колекції відомих брендів, тож не варто оминати сріблястий колір на взутті. Обирайте на весну мінімалістичні балетки чи туфлі на підборах.

Коричневий

Вам може здатися, що коричневий – це другий чорний, втім це далеко не так. Взуття шоколадного відтінку поєднуйте зі світлими чи чорними речима, щоб створити класичний образ.

Рожевий

Рожевий колір взуття, ніби зняті туфельки з ляльки Барбі – знову у моді. Якщо боїтеся насиченого відтінку, обирайте легкий колір ніжно-рожевої троянди. Взуття такого відтінку приміряла на собі модниця Емілі Сіндлев.