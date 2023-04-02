Джинсы и кроссовки очень хорошо смотрятся в паре, поэтому именно такое комфортное сочетание мы выбираем чаще всего. Fashion-эксперты определили, что каждая пара кроссовок по-разному подходит к разным фасонам джинсов.

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К примеру, широкие и мешковатые джинсы не очень хорошо сочетаются с массивными кроссовками.

Высокие кеды

Укороченная штанина джинсов идеально сочетается с кедами, поскольку заполняет обнаженную часть ноги верхом кедов. Такая стилизация идеально подходит к началу весны, когда важно, чтобы вам не было холодно в ноги.

Белые кеды

Укороченная лодыжка кроссовок и слегка зауженный фасон джинсов – базовая стилизация, знакомая каждой девушке.

Кроссовки для бега

Для таких кроссовок выбирайте джинсы с высокой талией. Не бойтесь к таким кроссовкам выбирать рубашки. Можете даже создавать многослойные композиции.

Яркие цвета

Триада самых популярных джинсов – синих, голубых и черных, отлично сочетается с цветными кроссовками.

Трендовые кроссовки

Кроссовки New Balance 550 все еще продолжают доминировать среди всех других актуальных кроссовок. Носите их с джинсами прямого кроя.

Черные тона

Кроссовки черного цвета идеально сочетаются с синими или голубыми джинсами. Для удачного контраста выбирайте белый цвет, который хорошо сочетается с черными кроссовками.