Все мы знаем, что мода циклична, но следует помнить и о том, что некоторым вещам все же свойственно терять свою актуальность. Поэтому, чтобы не выглядеть старомодными, рекомендуем вам избежать нескольких элементов гардероба, срок годности которых уже давно истек.
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Брюки со шнуровкой
Брюки со шнуровкой достаточно удобны и комфортны, однако сейчас они уж точно не в моде, поэтому стоит сделать ставку на брюки с низкой посадкой, которые также относятся к эпохе нулевых, как и брюки со шнуровкой, впрочем они гораздо более трендовые.
Трендовые вещи, которые стоит приобрести вместо устаревших / Фото из Vogue
Платье из органзы
Невесомые платья из полупрозрачной органзы следует отложить и приобрести платья с глубокими разрезами по телу или бельевую сетчатую комбинацию.
Трендовые вещи, которые стоит приобрести вместо устаревших / Фото из Vogue
Топ с завязками
Топы с завязками на талии, очень модными в предыдущих сезонах уже стали неактуальными. Сейчас список трендовых вещей пополнили топы с длинными шлейфами, которые подойдут для обычного или праздничного выхода.
Трендовые вещи, которые стоит приобрести вместо устаревших / Фото из Vogue
Зеленый цвет
Наряд зеленого цвета просто нейморивно популярен был в 2021 году, однако тренд на этот цвет потихоньку угасал в 2022 году, а в этом и вообще стоит сделать ставку на другой оттенок. Fashion-эксперты советуют сосредоточить свое внимание на вещах в фиолетовом цвете.
Трендовые вещи, которые стоит приобрести вместо устаревших / Фото из Vogue
Одежда с полевой россыпью
Цветочные мотивы каждого сезона появляются в коллекциях дизайнеров, впрочем, мелкий цветочный мотив в 2023 году заменится россыпью больших красных бутонов.
Трендовые вещи, которые стоит приобрести вместо устаревших / Фото из Vogue