Усі ми знаємо, що мода циклічна, але варто пам’ятати й про те, що деяким речам все ж таки властиво втрчати свою актуальність. Тому, щоб не виглядати старомодними, радимо вам уникнути кількох елементів гардеробу, термін придатності яких вже давно вийшов.
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Штани зі шнурівкою
Штани зі шнурівкою досить зручні та комфортні, однак зараз вони вже точно не в моді, тому варто зробити ставку на штани з низькою посадкою, які також належать до епохи нульових, як і штани зі шнурівкою, втім вони набагато трендовіші.
Трендові речі, які варто придбати замість застарілих / Фото з Vogue
Сукня з органзи
Невагомі сукні з напівпрозорої органзи варто відкласти та придбати сукні з глибокими розрізами по тілу чи сітчасту білизняну комбінацію.
Трендові речі, які варто придбати замість застарілих / Фото з Vogue
Топ із зав’язками
Топи із зав’язками на талії, які були дуже модними в попередніх сезонах вже стали неактуальними. Зараз список трендових речей поповнили топи з довгими шлейфами, які підійдуть для буденного чи святкового виходу.
Трендові речі, які варто придбати замість застарілих / Фото з Vogue
Зелений колір
Вбрання зеленого кольору просто нейморівно популярним було у 2021 році, однак тренд на цей колір помалу згасав у 2022 році, а цьогоріч і взагалі варто зробити ставку на інший відтінок. Fashion-експерти радять зосередити свою увагу на речах у фіолетовому кольорі.
Трендові речі, які варто придбати замість застарілих / Фото з Vogue
Одяг з польовим розсипом
Квіткові мотиви кожного сезону з’являються у колекціях дизайнерів, втім дрібний квітковий мотив у 2023 році заміниться розсипом великих червоних бутонів.
Трендові речі, які варто придбати замість застарілих / Фото з Vogue