Байкерська куртка та мотостиль тріумфально повернулися в моду, пише 24 канал. Стиль модних дівчат виглядає досить зухвало, тож не кожному підійде такий аутфіт, який приміряють на себе зірки стрітстайлу.

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Модні інфлюенсери поєднують зухвалі байкерські куртки з довгими спідницями довжини міді та чоботами на підборах, з джинсами, штанами, мініспідницями та навіть вечірніми сукнями.

Цей ефектний та водночас грубий елемент жіночого гардеробу презентували на подіумах чимало відомих брендів.

Структуровані шкіряні куртки з надписами, ефектними вилогами, комірами та кишенями вже зовсім скоро заполонять фешіоністи під час стрітстайл-виходів. Для оригінального виходу такі мотобомбери та куртки варто поєднувати з масивними черевиками з тракторною підошвою.

До таких курток модні блогери люблять додавати ефектні аксесуари: громіздкі навушники, великі окуляри, бандани та сумки в стилі нульових. Найчастіше модниці обирають червоно-білі куртки, які є головною родзинкою в образі.

Мотокуртки або бомбери в стилі гонщиків "Формули-1" - відмінний варіант на весну для тих, хто хоче поповнити свій гардероб ретроестетикою.



Мотокуртки – тренд весни 2023 / Фото з Instagram



Мотокуртки – тренд весни 2023 / Фото з Instagram



Мотокуртки – тренд весни 2023 / Фото з Instagram



Мотокуртки – тренд весни 2023 / Фото з Instagram



Мотокуртки – тренд весни 2023 / Фото з Instagram



Мотокуртки – тренд весни 2023 / Фото з Instagram



Мотокуртки – тренд весни 2023 / Фото з Instagram



Мотокуртки – тренд весни 2023 / Фото з Instagram



Мотокуртки – тренд весни 2023 / Фото з Instagram