Базових речей, які завжди актуальні та не виходять з моди незалежно від року та сезону є багато, втім модельєр Андре Тан вирішив розповісти про білу сорочку, яка є нескінченним трендом.

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З білою сорочкою можна створити безліч стильних образів, а правильний крій, який не буде вам нагадувати шкільну уніформу підійде і для офісних виходів, і для образів вихідного дня.

"Біла сорочка ще жодного разу не залишала модні вершини. Я вважаю, що це найуніверсальніша та найсексуальніша річ жіночого гардеробу. В цьому сезоні актуальною є довга сорочка прямого крою, біла сорочка oversize, коротка біла сорочка, лляна сорочка на літо (це блаженство і комфорт в одному флаконі), і класична чоловіча сорочка – вона ж сорочка бойфренда, яка розкішно сидить на жіночій фігурі", – розповів Андре Тан.

Він також додав, що в моді сукня-сорочка та асиметрична сорочка. За його словами, сорочка завжди зробить дівчину худшою та стрункішою мінімум на 10 кілограмів та молодшою на 10 років.

Fashion 24 зібрав найкращі образи знаменитостей з білою сорочкою, якими ви можете надихнутися для створення особистих, стильних аутфітів.



Стильні образи з білою сорочкою / Фото з Pinterest



Стильні образи з білою сорочкою / Фото з Pinterest



Стильні образи з білою сорочкою / Фото з Pinterest



Стильні образи з білою сорочкою / Фото з Pinterest



Стильні образи з білою сорочкою / Фото з Pinterest



Стильні образи з білою сорочкою / Фото з Pinterest



Стильні образи з білою сорочкою / Фото з Pinterest



Стильні образи з білою сорочкою / Фото з Pinterest



Стильні образи з білою сорочкою / Фото з Pinterest



Стильні образи з білою сорочкою / Фото з Pinterest



Стильні образи з білою сорочкою / Фото з Pinterest