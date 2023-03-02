Кроме привычных для нас джинсов есть еще немало интересных брюк, с которыми можно создать стильные образы, пишет 24 канал. И хотя джинсы – это наша любимая вещь в гардеробе, иногда нужно заменять их на другой наряд, чтобы разнообразить ансамбль вещей, который удачно заменит деним.

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Кожаные штаны

Практические и стильные кожаные брюки еще не сходят с модных радаров. Они достаточно комфортны, а также помогают создать интересный образ благодаря своему материалу. Модель черных брюк из экокожи достаточно универсальна и работает с любым верхом – от свитшотов до блузок с бантом.

Дворец

Широкие брюки придадут любому образу лёгкости и элегантности. Их можно носить с трикотажными гольфами, лонгсливами, жакетами и свитерами. Что касается обуви, то здесь можно делать ставку и на сапоги на каблуке, и на кроссовки.

Карго

Карго можно смело назвать самыми модными брюками сезона. Большие накладные карманы на изделиях сейчас самые популярные, а эстетика милитари охватывает даже юбки и платья. И хотя карго кажутся несколько привередливыми брюками, впрочем это совсем не так. Они подходят под любой верх и обувь.

Джогеры

Модернизированные спортивные штаны, пожалуй, есть в гардеробе у каждой девушки. Они достаточно удобны и комфортны, и подходят под любую верхнюю одежду – от пальто и тренча до косухи и бомбера.